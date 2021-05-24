Вантажівка вилетіла на зустрічну смугу у Києві, є загиблі

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ДТП у Києві сталася минулої ночі за участі вантажного автомобіля DAF та авто Volkswagen Passat. За попередньою інформацією, вантажний транспортний засіб вилетів на зустрічну смугу і протаранив легкове авто. Згодом Volkswagen Passat опинився під палаючою фурою.

Водій вантажівки рухався у напрямку центру Києва. З незрозумілих причин вантажівку винесло на зустрічну смугу, вона знесла відбійник і влетіла у легкове авто.

Поліція Києва у Фейсбук повідомила, що внаслідок зіткнення відбулося загоряння транспортних засобів.

Водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія великогабаритного авто медики госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі з численними опіками, — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, на проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, який, ймовірно, перетинав дорогу у невстановленому місці. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

Слідче управління поліції Києва розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.