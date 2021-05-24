Грузовик вылетел на встречную полосу в Киеве, есть погибшие

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ДТП в Киеве произошло прошлой ночью с участием грузового автомобиля DAF и авто Volkswagen Passat. По предварительной информации, грузовое транспортное средство вылетело на встречную полосу и протаранило легковой автомобиль. Впоследствии Volkswagen Passat оказался под горящей фурой.

Водитель грузовика двигался в направлении центра Киева. По непонятным причинам грузовик вынесло на встречную полосу, он снес отбойник и влетел в легковое авто.

Полиция Киева в Фейсбук сообщила, что в результате столкновения произошло возгорание транспортных средств.

Водитель и пассажир «легковушки» погибли на месте, а водителя крупногабаритного авто медики госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, в том числе с многочисленными ожогами, — говорится в сообщении.

Кроме этого, на проезжей части правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни, который, вероятно, пересекал дорогу в неустановленном месте. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Следственное управление полиции Киева начало уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.