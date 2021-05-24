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Ракурс
Похищение Протасевича в Минске - появилась жесткая реакция США

Похищение Протасевича в Минске — появилась жесткая реакция США

24 мая 2021, 09:39
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На задержание Романа Протасевича, основателя оппозиционного к белорусскому диктатору Телеграм-канала NEXTA, отреагировали в Вашингтоне. Госдепартамент США требует от Минска немедленно освободить журналиста и провести заседание совета Международной организации по гражданской авиации (ICAO) из-за ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair.

Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе и граждан США. Начальные сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использования военных самолетов для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования, — говорится в заявлении.

В Вашингтоне заявили о возможных вымышленных причинах посадки самолета. США также призвали Лукашенко немедленно освободить задержанного журналиста.

Напомним, 23 мая около 15.00 самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. Беларусь подняла истребители, чтобы посадить этот самолет. На его борту находился соучредитель оппозиционного белорусского канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, потом силовики самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко его задержали.


Протасевич заявил: Меня здесь ждет смертная казнь. Он был спокойным, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, затем военные его просто вывели, — рассказал один из пассажиров.

Источник: Ракурс


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