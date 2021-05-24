Похищение Протасевича в Минске - появилась жесткая реакция США

https://racurs.ua/n155050-pohischenie-protasevicha-v-minske-poyavilas-jestkaya-reakciya-ssha.html

Ракурс

На задержание Романа Протасевича, основателя оппозиционного к белорусскому диктатору Телеграм-канала NEXTA, отреагировали в Вашингтоне. Госдепартамент США требует от Минска немедленно освободить журналиста и провести заседание совета Международной организации по гражданской авиации (ICAO) из-за ситуации с принудительной посадкой пассажирского самолета Ryanair.

Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе и граждан США. Начальные сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использования военных самолетов для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования, — говорится в заявлении.

В Вашингтоне заявили о возможных вымышленных причинах посадки самолета. США также призвали Лукашенко немедленно освободить задержанного журналиста.

Напомним, 23 мая около 15.00 самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. Беларусь подняла истребители, чтобы посадить этот самолет. На его борту находился соучредитель оппозиционного белорусского канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, потом силовики самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко его задержали.