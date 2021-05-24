Викрадення Протасевича у Мінську — з’явилася жорстка реакція США

https://racurs.ua/ua/n155050-vykradennya-protasevycha-u-minsku-z-yavylasya-jorstka-reakciya-ssha.html

Ракурс

На затримання Романа Протасевича, засновника опозиційного до білоруського диктатора Телеграм-каналу NEXTA, відреагували у Вашингтоні. Держдепартамент США вимагає від Мінська негайно звільнити журналіста та провести засідання ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) через ситуацію з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair.

Цей шокуючий акт, вчинений режимом Лукашенка, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, зокрема й громадян США. Початкові повідомлення про причетність білоруських служб безпеки і використання військових літаків для супроводу літака викликають серйозну стурбованість і вимагають повного розслідування, — йдеться в заяві.

У Вашингтоні заявили про ймовірні вигадані причини посадки літака. США також закликали Лукашенка негайно звільнити затриманого журналіста.

Нагадаємо, 23 травня близько 15.00 літак авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс із Афін до Вільнюса екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити цей літак. На його борту перебував співзасновник опозиційного білоруського каналу NEXTA Роман Протасевич. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, згодом силовики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка його затримали.