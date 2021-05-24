Кива про викрадення Протасевича - Робитимемо так само, як прийдемо до влади

https://racurs.ua/ua/n155059-kyva-pro-vykradennya-protasevycha-robytymemo-tak-samo-yak-pryydemo-do-vlady.html

Ракурс

Ілля Кива, депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя», назвав затримання в аеропорту Мінська засновника опозиційного до диктатора Лукашенка Телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича «блискучою операцією» спецслужб Білорусі. Таким чином нардеп прокоментував викрадення пасажирського літака і підняття в небо винищувачів для його супроводу.

Про це Кива написав на власній Фейсбук-сторінці.

Вітаю білоруські спецслужби з проведенням блискучої операції щодо нейтралізації супротивника, який несе загрозу національній безпеці. Прийдемо до влади, обов’язково використовуватимемо досвід наших сусідів!, — написав він.

Нагадаємо, раніше ще один «друг Лукашенка» схвально висловився про силовиків Білорусі за викрадення пасажирського літака, що летів з Афін до Вільнюса. Депутат від «Слуги народу» Євгеній Шевченко написав: «Бацька вам не Янукович!». Сьогодні стало відомо, що його виключили з президентської фракції.

23 травня близько 15.00 літак авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс із Афін до Вільнюса екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити цей літак. На його борту перебував співзасновник опозиційного білоруського каналу NEXTA Роман Протасевич. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, згодом силовики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка його затримали. У Ryanair не виключають, що на борту літака були співробітники КДБ й називають цей інцидент «викраденням» і «піратством», спонсорованим державою.