Кива о захвате Протасевича - Будем делать так же, когда придем к власти

https://racurs.ua/n155059-kiva-o-zahvate-protasevicha-budem-delat-tak-je-kogda-pridem-k-vlasti.html

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Илья Кива, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвал задержание в аэропорту Минска основателя оппозиционного к диктатору Лукашенко Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича «блестящей операцией» спецслужб Беларуси. Таким образом нардеп прокомментировал похищение пассажирского самолета и поднятие в небо истребителей для его сопровождения.

Об этом Кива написал на собственной Фейсбук-странице.

Поздравляю белорусские спецслужбы с проведением блестящей операции по нейтрализации противника, несущего угрозу национальной безопасности. Придем к власти, обязательно будем использовать опыт наших соседей!, — написал он.

Напомним, ранее еще один «друг Лукашенко» похвалил силовиков Беларуси за посадку пассажирского самолета, летевшего из Афин в Вильнюс. Депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко написал: «Бацька вам, не Янукович!». Сегодня стало известно, что его исключили из президентской фракции.

23 мая около 15.00 самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. Беларусь подняла истребители, чтобы посадить этот самолет. На его борту находился соучредитель оппозиционного белорусского канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, потом силовики самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко его задержали.