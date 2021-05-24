София Сапега, фото: Европейский гуманитарный университет

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В Минске вчера, 23 мая, вместе с основателем оппозиционного телеграмм-канала Nexta Романом Протасевичем задержали также его девушку.

Советник Светланы Тихановськои белорусский политик Александр Добровольский сообщил об этом в комментарии агентству «Укринформ».

Добровольский отметил, что пара летела вместе рейсом из Афин в Вильнюс, который экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании.

Задержанная — 23-летняя София Сапега. Об этом сообщает белорусское издание Tut. by со ссылкой на источник среди ее знакомых.

Вместе с Протасевичем она улетела на отдых в Грецию две недели назад.

Насколько я знаю, София родилась в России, закончила школу в Беларуси, а затем поехала учиться в Литву. С Романом они познакомились где-то полгода назад, — отметил собеседник издания. — Мне кажется, София была аполитичным человеком.

Сапега учится в Европейском гуманитарном университете (ЕГУ), который работает в Литве. Там она учится по программе «Международное право и право Европейского союза» и готовится к защите магистерской работы.

На сайте ЕГУ уже появились заявление с требованием освободить Сапегу.

Университет настаивает на необходимости оказания неотложной консульской помощи Софии. Кроме этого ЕГУ обращается к международным партнерам, донорам и правозащитному обществу для того, чтобы способствовать немедленному освобождению студентки. Университет поддерживает связь с семьей Софии, — говорится в заявлении.

В университете отмечают, что политическими заключенными в Беларуси также признаны их студенты Мария (Марфа) Рабкова, Акихиро Гаевский-Ханада, а также выпускники Николай Дедок и Владимир Малаховский.

Напомним, 23 мая в Киеве прошла акция в поддержку Протасевича.

Источник: «Укринформ», Tut. by, ЕГУ