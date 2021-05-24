Отец Протасевича раскрыл новые детали похищения сына. Фото: РБК

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Арест Романа Протасевича был спланированной операцией, которую готовили несколько недель, считает семья задержанного журналиста.

Как бывший солдат скажу, что эта операция была продуманной, четко готовилась не один день, а даже недели. Я полностью убежден, что это была заранее спланированная операция, которая была тщательно подготовлена, и, наверное, не только спецслужбами Беларуси, — заявил отец оппозиционера Дмитрий Протасевич в интервью Радыё Свабода.

По его словам, перехват гражданского самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс, был террористическим актом

Теракт ужасен не потому, что он произошел, а из-за его последствий. И они гораздо хуже, чем сам теракт. Мы очень переживаем из-за того, что происходит с нашим сыном. К сожалению, мы не знаем, где он, что с ним, — рассказал отец Романа Протасевича.

Опасаясь политического преследования, семья уехала из Беларуси восемь месяцев назад. Отец задержанного журналиста рассказал, что сын находился на отдыхе и 23 мая должен был прилететь домой.

По его мнению, действия белорусских властей отражают «стандарты прошлого века, когда еще существовал Советский Союз».

Напомним, ранее мы сообщали, что Роман Протасевич, один из «рупоров» белорусской оппозиции и основатель известного оппозиционного канала в Telegram NEXTA, был задержан властями Беларуси после срочной посадки самолета, в котором оппозиционер летел из Афин в Вильнюс.

Источник: Радыё Свабода