Банковая ищет замену Авакову - экс-генпрокурор

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Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел, нарастил свое влияние за время президентства Владимира Зеленского, что грозит Банковой, поэтому многолетнему главе МВД Офис президента подыскивает замену.

Об этом в интервью каналу «Есть вопросы» рассказал бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Главной причиной столь долгого пребывания Авакова в Кабмине экс-чиновник назвал отсутствие голосов у монобольшинства за его отставку.

Зеленский опирался на Авакова, но сейчас он для Офиса президента представляет определенную угрозу, поскольку слишком силен для них, и является единственным, кто фактически независим от Офиса в правительстве, — сказал Рябошапка.

Также он отметил, почему на Банковой до сих пор избегали вопроса отставки Авакова.

Потому что нет голосов в парламенте. Как только будет уверенность, что эти голоса будут, я думаю, что карьера министра закончится. Насколько я знаю, уже идет дискуссия о новом министре внутренних дел, о том, кто может его заменить, — сообщил Рябошапка.



Экс-генпрокурор утвердительно ответил на вопрос, звучат ли конкретные имена преемников Авакова.

Напомним, недавно Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам главы государства, ему небезразлична судьба обвиняемых по делу, и если их вина не будет доказана, Авакова ждет «серьезный разговор» и отставка.