Банкова шукає заміну Авакову — екс-генпрокурор

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Ракурс

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, наростив свій вплив за час президентства Володимира Зеленського, що загрожує Банковій, тому багаторічному очільнику МВС Офіс президента підшуковує заміну.

Про це в інтерв’ю каналу «Є питання» розповів колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Головною причиною перебування Авакова на посаді екс-чиновник назвав відсутність голосів у монобільшості за його відставку.

Зеленський опирався на Авакова, але зараз він для Офісу президента становить певну загрозу, оскільки занадто сильний для них, і є єдиним, хто фактично незалежний від Офісу в уряді, — сказав Рябошапка.

Також він зазначив, чому на Банковій досі уникали питання відставки Авакова.

Тому що немає голосів у парламенті. Як тільки буде впевненість, що ці голоси будуть, я думаю, що кар'єра міністра закінчиться. Наскільки я знаю, уже триває дискусія про ім’я нового міністра внутрішніх справ, про те, хто може його замінити, — повідомив Рябошапка.



Екс-генпрокурор ствердно відповів на запитання, чи звучать конкретні імена наступників Авакова.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський прокоментував ситуацію зі справою про вбивство журналіста Павла Шеремета. За словами глави держави, йому небайдужа доля обвинувачених у справі, і якщо їхня провина не буде доведена, на Авакова чекає «серйозна розмова» й звільнення.