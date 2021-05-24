Довибори Вірастюка – Верховний суд оголосив нове рішення. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n155055-dovybory-virastuka-verhovnyy-sud-ogolosyv-nove-rishennya.html

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Довибори до Верховної Ради в окрузі № 87 ще не закінчилися. Верховний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії (ЦВК) від 19 травня про обрання Василя Вірастюка народним депутатом.

Таке рішення суд ухвалив 23 травня, повідомляє «Опора».

Крім того, суд скасував пункти 1 та 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за кандидата Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Водночас в «Опорі» зауважили, що цю постанову Верховний суд ухвалив як суд першої інстанції. У разі подання апеляції Центральною виборчою комісією або командою кандидата Василя Вірастюка, справу переглядатиме Велика палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції і її рішення буде остаточним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Василь Вірастюк був знову визнаний обраним депутатом Верховної Ради. Відповідне рішення винесла ЦВК на своєму 19 травня.