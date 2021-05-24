В Україні може поновитися дистанційне навчання ,фото: Запорізька обласна державна адміністрація

https://racurs.ua/ua/n155054-chy-povernetsya-dystanciyne-navchannya-z-1-veresnya-rozpovily-v-minosvity.html

Ракурс

Сергій Шкарлет, міністр освіти України, оцінив ймовірність переходу на дистанційне навчання з 1 вересня, як це вже відбувалося раніше в пікові моменти пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

За словами Шкарлета, це залежатиме передусім від дисципліни українців. На думку міністра, потрібно «просто навчитися жити в цих умовах пандемії». Про це він заявив в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

До COVID теж ми йшли на карантини, на 2−3 тижні йшли на карантини по грипу, були такі, і на місяць йшли і на півтора, на карантини, які не пов’язані з COVID, — наголосив Шкарлет.

Крім того, Шкарлет сподівається, що вакцинація від коронавірусу дасть колективний імунітет.

Водночас він зазначив, що приблизно наприкінці жовтня — перед опалювальним сезоном, погода, як правило, псується, тоді є загальні респіраторні захворювання, пов’язані з переохолодженням.

З вересня навряд чи ми підемо (на дистанційне навчання — ред.), тому що я сподіваюся, що погода нам дасть ще теплої пори року, — зазначив міністр.

Шкарлет зазначив, що на дистанційне навчання йтимуть згідно із карантинним зонуванням.

«Червоні» зони - безумовно, там доведеться працювати в рамках дистанційної освіти, — наголосив міністр.

Шкарлет також додав, що базова позиція Міносвіти полягає в тому, що дитячі садки, спеціальні установи і 1−4 класи в обов’язковому порядку повинні вчитися очно.

Тому що це перші навички і навчити вчитися потрібно з перших стартових елементів, — наголосив він.

Джерело: «РБК-Україна»