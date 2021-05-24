В Украине может возобновиться дистанционное обучение, фото: Запорожская областная государственная администрация

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Сергей Шкарлет, министр образования Украины, оценил вероятность перехода на дистанционное обучение с 1 сентября, как это уже происходило ранее в пиковые моменты пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

По словам Шкарлета, это будет зависеть прежде всего от дисциплины украинцев. По мнению министра, нужно «просто научиться жить в этих условиях пандемии». Об этом он заявил в интервью агентству «РБК-Украина».

До COVID тоже мы шли на карантины, на 2−3 недели шли на карантины по гриппу, были такие, и месяц шли и на полтора, на карантины, не связанные с COVID, — подчеркнул Шкарлет.

Кроме того, Шкарлет надеется, что вакцинация от коронавируса даст коллективный иммунитет.

В то же время он отметил, что примерно в конце октября — перед отопительным сезоном, погода, как правило, портится, тогда есть общие респираторные заболевания, связанные с переохлаждением.

С сентября вряд ли мы пойдем (на дистанционное обучение — ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года, — отметил министр.

Шкарлет отметил, что на дистанционное обучение будут согласно карантинному зонированию.

«Красные» зоны — безусловно, там придется работать в рамках дистанционного образования, — подчеркнул министр.

Шкарлет также добавил, что базовая позиция Минобразования состоит в том, что детские сады, специальные учреждения и 1−4 классы в обязательном порядке должны учиться очно.

Потому что это первые навыки и научить учиться нужно с первых стартовых элементов, — подчеркнул он.

Источник: «РБК-Украина»