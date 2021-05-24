Довыборы Вирастюка – Верховный суд объявил новое решение. Фото: Фейсбук

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Довыборы в Верховную Раду в округе № 87 еще не закончились. Верховный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от 19 мая об избрании Василия Вирастюка народным депутатом.

Такое решение суд принял 23 мая, сообщает «Опора».

Кроме того, суд отменил пункты 1 и 2 постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на шести проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за кандидата Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

В то же время в «Опоре» отметили, что это постановление Верховный Суд принял как суд первой инстанции. В случае подачи апелляции Центральной избирательной комиссией или командой кандидата Василия Вирастюка, дело будет пересматривать Большая палата Верховного суда как суд апелляционной инстанции и ее решение будет окончательным.

Напомним, ранее мы сообщали, что Василий Вирастюк был снова признан избранным депутатом Верховной Рады. Соответствующее решение вынесла Центральная избирательная комиссия на своем заседании 19 мая.