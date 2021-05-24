Батько Протасевича розкрив нові деталі викрадення сина. Фото: РБК

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Арешт Романа Протасевича був спланованою операцією, до якої готувалися кілька тижнів, вважає сім’я затриманого журналіста.

Як колишній солдат скажу, що ця операція була продуманою, чітко готувалася не один день, а навіть тижні. Я повністю переконаний, що це була заздалегідь спланована операція, яка була ретельно підготовлена, і, напевно, не лише спецслужбами Білорусі, — заявив батько опозиціонера Дмитро Протасевич в інтерв’ю Радыё Свабода.

За його словами, перехоплення цивільного літака, який прямував з Афін до Вільнюса, було терористичним актом.

Теракт жахливий не тому, що він стався, а через його наслідки. І вони набагато гірші, ніж сам теракт. Ми дуже хвилюємося через те, що відбувається з нашим сином. На жаль, ми не знаємо, де він, що з ним, — розповів батько Романа Протасевича.

Побоюючись політичного переслідування, родина виїхала з Білорусі вісім місяців тому. Батько затриманого журналіста розповів, що син перебував на відпочинку і 23 травня мав прилетіти додому.

На його думку, дії білоруської влади віддзеркалюють «стандарти минулого століття, коли ще існував Радянський Союз».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Роман Протасевич, один із «рупорів» білоруської опозиції та засновник відомого опозиційного каналу в Telegram NEXTA, був затриманий владою Білорусі після термінової посадки літака, у якому чоловік летів з Афін до Вільнюса.

Джерело: Радыё Свабода