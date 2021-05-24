Софія Сапега, фото: Європейський гуманітарний університет

https://racurs.ua/ua/n155058-vykradennya-protasevycha-razom-iz-opozycionerom-zatrymaly-yogo-divchynu.html

Ракурс

У Мінську вчора, 23 травня, разом із засновником опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем затримали також його дівчину.

Радник Світлани Тихановської білоруський політик Олександр Добровольський повідомив про це в коментарі агентству «Укрінформ».

Добровольський зазначив, що пара летіла разом рейсом із Афін до Вільнюса, який екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування.

Затримана — 23-річна Софія Сапега. Про це повідомляє білоруське видання Tut. by з посилання на джерело серед її знайомих.

Разом із Протасевичем вона полетіла на відпочинок у Грецію два тижні тому.

Наскільки я знаю, Софія народилася в Росії, закінчила школу в Білорусі, а потім поїхала вчитися у Литву. З Романом вони познайомилися десь півроку тому, — зазначив співрозмовник видання. — Мені здається, Софія була аполітичною людиною.

Сапега навчається в Європейському гуманітарному університеті (ЄГУ), який працює в Литві. Там вона навчається за програмою «Міжнародне право і право Європейського союзу» та готується до захисту магістерської роботи.

На сайті ЄГУ вже з’явилися заява із вимогою звільнити Сапегу.

Університет наполягає на необхідності надання невідкладної консульської допомоги Софії. Крім цього ЄГУ звертається до міжнародних партнерів, донорів та правозахисного товариства для того, щоб сприяти негайному звільненню студентки. Університет підтримує зв’язок з родиною Софії, — йдеться в заяві.

В університеті зазначають, що політичними в’язнями в Білорусі також визнані їхні студенти Марія (Марфа) Рабкова, Акіхіро Гаєвський-Ханада, а також випускники Микола Дедок і Володимир Малаховський.

Нагадаємо, 23 травня у Києві відбулася акція на підтримку Протасевича.

Джерело: «Укрінформ», Tut. by, ЄГУ