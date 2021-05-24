Шевченко планирует создания силового блока из экс-беркутовцев

Шевченко планирует создать силовой блок из экс-беркутовцев. Фото: Главком

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Ракурс

Евгений Шевченко, нардеп, которого исключили из фракции «Слуга народа», рассказал о своих дальнейших планах. Он хочет «бороться с националистами», но при этом называет себя патриотом Украины.

Буду собирать вокруг себя силовой блок из бывших беркутовцев, — сказал Шевченко в коментарии телеграм-каналу PavlovskyNEWS.

Также он не боится преследования со стороны власти за дружбу с Александром Лукашенко. В то же время новость об исключении из фракции порадовала нардепа. Нежелание самому уходить он объяснил «политическим пиаром», поскольку давно уже хотел покинуть «слуг».

Также Шевченко опроверг связь с главой Офиса президента Андреем Ермаком относительно создания нового политического проекта и заявил, что у него плохие отношения с главой ОП.

По его мнению, президент Владимир Зеленский продолжил неправильный политический путь Петра Порошенко.

Напомним, Евгений Шевченко покинул ряды президентской фракции «Слуга народа». Официально об исключении депутата из монобольшинства будет объявлено на следующем пленарном заседании Верховной Рады.