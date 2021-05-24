Сколько людей стали миллиардерами, производя вакцины от COVID-19

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Сколько людей стали миллиардерами, производя вакцины от коронавируса, сообщила благотворительная организация Oxfam, ссылаясь на данные международной коалиции People’s Vaccine Alliance.

По меньшей мере, девять человек стали миллиардерами с начала пандемии COVID-19 за счет прибыли, полученной от производства вакцин от коронавируса, пишет «Голос Америки» со ссылкой на CNN.

Больше всего заработали глава компании Moderna Стефан Бансель, состояние которого оценивается в 4,3 млрд долл. и сооснователь компании BioNTech Угур Шахин (4 млрд долл.). В список новых миллиардеров также вошли инвесторы, председатели совета директоров, вице-президенты и соучредители китайской компании CanSino Biologics, компании Moderna и компании ROVI, которая производит упаковку для вакцин.

По данным CNN, совокупного дохода всех девяти миллиардеров — 19,3 млрд долл. — хватило бы для того, чтобы вакцинировать около 780 млрд человек в странах с низкими доходами.

Напомним, ранее мы сообщали, что 120 тыс. доз вакцины Pfizer привезли 18 мая в Украину. Это первая партия из 470 тыс. ранее законтрактованных доз. Прививать украинцев начнут после того, как поступят все партии, поскольку именно в последний будет раствор для вакцины.

Источник: «Голос Америки»