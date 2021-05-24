У Зеленского РФ назвали организатором захвата самолета Ryanair

Самолет Ryanair с белорусским оппозиционером посадили в Минске 23 мая 2021 года, фото: Василий Садовый

https://racurs.ua/n155068-u-zelenskogo-rf-nazvali-organizatorom-zahvata-samoleta-ryanair.html

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Инцидент с самолетом Ryanair рейса Афины-Вильнюс, с которого вчера, 23 мая, в Минске, после получения сообщения о якобы «заминировании», сняли основателя известного Telegram-канала канала Nexta оппозиционера Романа Протасевича, в Офисе президента Украины расценивают как проявление международного терроризма.

Советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк сообщил об этом в комментарии агентству «Укринформ».

Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины-Вильнюс — это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно, — подчеркивает Подоляк.

По словам Подоляка, принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному поводу и под конвоем военной авиации является безусловным и демонстративным вызовом современному миру.

Подоляк подчеркивает, что такой «фантастический по цинизму и изяществу акт» требует обязательной жесткой юридической оценки.

Минимально это может быть «запрет на небо», изоляция страны от прямых коммуникаций с миром. Оптимально — прямые персональные санкции в отношении авторов данного иезуитского сценария. Ключевое ведь здесь то, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты, — подчеркнул он.

В то же время он отметил, что средств воздействия на официальный Минск не так много.

По мнению Подоляка, самопровозглашенный президент Беларуси и сама страна в целом окончательно перешли в разряд «максимальной токсичности и нерукопожатности» и единственным путем для Лукашенко является «окончательно растворить свою страну в РФ».

Исходя из итоговой цены события, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ, — убежден Подоляк.



Напомним, в Ryanair Лукашенко назвали «воздушным пиратом».

Источник: «Укрінформ».