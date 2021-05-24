Ryanair назвала Лукашенко «воздушным пиратом» – заявление авиакомпании. Фото: Сегодня

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Ракурс

Арест Романа Протасевича, основателя известного оппозиционного канала в Telegram NEXTA, состоялся 23 мая Минске. Его задержала белорусские власти после срочной посадки самолета, в котором мужчина летел из Афин в Вильнюс.

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл ОʼЛири заявил, что принудительная посадка рейса была «пиратством, которое проспонсировало государство», сообщает Newstalk.

Это был случай похищения, спонсируемый государством, это пиратство, спонсируемое государством. Мы опрашиваем нашу команду, которая выполнила феноменальную работу по выводу этого самолета и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов, — сказал он.

Директор авиакомпании также предположил, что на борту самолета находились агенты КГБ Беларуси, которые сошли с рейса вместе с оппозиционером Протасевичем. Он добавил, что инцидент очень напугал как пассажиров, так и экипаж, поскольку в Минске они находились под вооруженной охраной.

Что касается запрета полетов над Беларусью, то авиакомпания Ryanair будет руководствоваться указаниями европейских властей. При этом он добавил, что самолеты авиакомпании не так часто летают над территорией этой страны.

Напомним, семья Романа Протасевича считает задержание оппозиционера в Минске террористическим актом и спланированной операцией, которую готовили заранее.

Источник: Newstalk