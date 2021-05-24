Владимир Зеленский, фото: «Прямий»

https://racurs.ua/n155060-u-gosudarstva-ukrali-zemli-ploschadu-pochti-dvuh-krymov-zelenskiy.html

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В Украине у государства за время действия моратория продажу сельскохозяйственных земель некоторые политики и бизнесмены украли землю общей площадью как два временно оккупированных Россией полуострова Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об этом сегодня, 24 мая, во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Земля».

По словам Зеленского, внутри Украины образовался «оффшор площадью более 8 млн га».

Это серый, теневой рынок, где землю легко покупали, очень легко продавали, собирали урожай и зарабатывали миллионы без уплаты каких-либо налогов, официального трудоустройства и социальных гарантий для людей, — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что за время действия моратория стоимость гектара сельскохозяйственной земли в Украине стала самой низкой в ​​Европе.

Напомним, 31 марта 2020 года Верховная Рада в целом приняла законопроект № 2178−10, который предусматривает отмену запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения с июля 2021 года.