Володимир Зеленський, фото: «Прямий»

https://racurs.ua/ua/n155060-u-derjavy-vkraly-zemli-ploscheu-mayje-yak-dva-krymy-za-roky-moratoriu-zelenskyy.html

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В Україні у держави за час дії мораторію продаж сільськогосподарських земель деякі політики і бізнесмени вкрали землю загальною площею як два тимчасово окуповані Росією півострови Крим.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 24 травня, під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля».

За словами Зеленського, всередині України утворився «офшор площею понад 8 млн га».

Це сірий, тіньовий ринок, де землю легко купували, дуже легко продавали, збирали врожай і заробляли мільйони без сплати будь-яких податків, офіційного працевлаштування і соціальних гарантій для людей, — наголосив він.

Зеленський наголосив, що за час дію мораторію вартість гектару сільськогосподарської землі в Україні стала найнижчою у Європі.

Нагадаємо, 31 березня 2020 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроект № 2178−10, який передбачає скасування заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення з липня 2021 року.