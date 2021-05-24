Ryanair назвала Лукашенка «повітряним піратом» – заява авіакомпанії. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n155061-ryanair-nazvala-lukashenka-povitryanym-piratom-zayava-aviakompaniyi.html

Ракурс

Арешт Романа Протасевича, засновника відомого опозиційного каналу в Telegram NEXTA, відбувся 23 травня Мінську. Його затримала білоруська влада після термінової посадки літака, в якому чоловік летів з Афін до Вільнюса.

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл ОʼЛірі заявив, що примусова посадка рейсу була «піратством, яке спонсорувала держава», повідомляє Newstalk.

Це був випадок викрадення, що спонсорується державою, це піратство, що спонсорується державою. Ми опитуємо нашу команду, яка виконала феноменальну роботу з виведення цього літака і майже всіх пасажирів з Мінська через шість годин, — зазначив він.

Директор авіакомпанії також припустив, що на борту літака перебували агенти КДБ Білорусі, які зійшли з рейсу разом з опозиціонером Протасевичем. Він додав, що інцидент дуже налякав пасажирів та екіпаж, оскільки в Мінську вони перебували під озброєною охороною.

Щодо заборони польотів над Білоруссю, ОʼЛірі зазначив, що авіакомпанія Ryanair керуватиметься вказівками європейської влади. При цьому він додав, що літаки авіакомпанії не часто літають над територією цієї країни.

Нагадаємо, сім’я Романа Протасевича вважає затримання опозиціонера в Мінську терористичним актом та спланованою операцією, до якої заздалегідь готувалися.

Джерело: Newstalk