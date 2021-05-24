Пограничник застрелился в Одессе – подробности трагедии. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

В Одессе в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.

Трагедия произошла 24 мая в 7.30 на территории воинской части № 9997, расположенной на ул. Инглези. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.

Погибшим оказался майор материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи. Мужчина был старше 40 лет и имел семью.

По предварительной версии, он совершил самоубийство — застрелился из табельного оружия. По данным местных изданий, возможная причина такого шага — семейные проблемы, но устанавливаются все обстоятельства. Надзор за расследованием ведет военная прокуратура.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Черновицкой области 18 апреля во время несения службы из штатного огнестрельного оружия застрелился пограничник. Инцидент произошел на территории деревни Тереблече в нескольких километрах от международного пункта пропуска «Порубное», расположенного на границе Украины с Румынией.