Пограничник застрелился в Одессе — подробности трагедииhttps://racurs.ua/n155067-pogranichnik-zastrelilsya-v-odesse-podrobnosti-tragedii.htmlРакурс
В Одессе в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.
Трагедия произошла 24 мая в 7.30 на территории воинской части № 9997, расположенной на ул. Инглези. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины.
Погибшим оказался майор материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи. Мужчина был старше 40 лет и имел семью.
По предварительной версии, он совершил самоубийство — застрелился из табельного оружия. По данным местных изданий, возможная причина такого шага — семейные проблемы, но устанавливаются все обстоятельства. Надзор за расследованием ведет военная прокуратура.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Черновицкой области 18 апреля во время несения службы из штатного огнестрельного оружия застрелился пограничник. Инцидент произошел на территории деревни Тереблече в нескольких километрах от международного пункта пропуска «Порубное», расположенного на границе Украины с Румынией.