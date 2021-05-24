Прикордонник застрелився в Одесі – подробиці трагедії. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

В Одесі у службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника.

Трагедія сталася 24 травня о 7.30 на території військової частини № 9997, розташованої на вул. Інглезі. Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Загиблим виявився майор матеріально-технічного забезпечення Одеської авіаційної ескадрильї. Чоловік був старше 40 років та мав сім’ю.

За попередньою версією, він скоїв самогубство — застрелився з табельної зброї. За даними місцевих видань, можлива причина такого кроку — сімейні проблеми, але наразі встановлюються усі обставини. Нагляд за розслідуванням веде військова прокуратура.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Чернівецькій області 18 квітня під час несення служби зі штатної вогнепальної зброї застрелився прикордонник. Інцидент стався в межах села Тереблече за кілька кілометрів від міжнародного пункту пропуску «Порубне», розташованого на кордоні України з Румунією.