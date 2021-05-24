«Земельні» санкції РНБО анонсував уряд — деталі

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Санкції РНБО можуть накласти на «земельних махінаторів» — Міністерство аграрної політики та продовольства має намір надати усю необхідну інформацію для застосування механізму обмежувальних заходів. Окрім цього, профільне міністерство анонсувало режим спеціального оподаткування для суб'єктів, які скористалися правом безоплатної приватизації землі.

Про це 24 травня повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля», який відкривав президент Володимир Зеленський у Києві.

Щодо земельних махінаторів, людей, які, власне, зловживали правом, акумулювали величезні масиви землі, через санкційний механізм РНБО, через підготовку всіх відповідних матеріалів, ми надамо необхідні дані для того, щоб… були застосовані санкції, і щоб призупинити ті процеси несправедливого вилучення і перепродажу земель, — сказав міністр.

Зі слів Лещенка, влада має дати відповідь суспільству, чому частина українців отримала право на приватизацію, а інша — ні.

Ми бачимо цю філософію через режим спеціального оподаткування по відношенню до суб'єктів, які скористалися правом безоплатної приватизації. Тому що в суспільстві має бути справедливий розподіл відповідного доходу, — сказав він.

За його словами, якщо громадянин не отримав право власності на землю й не скористався можливістю безоплатної приватизації, він повинна мати економічний паспорт з накопиченням доходу від земельних, надрових ресурсів. Окремо Лещенко прокоментував питання повернення землі, яка була набута у незаконний спосіб.

Всі правоохоронні органи задіяні у цій системі координат… У людей, які накопичили землю енну кількість разів, є правовий спосіб добровільної відмови від цих земельних ділянок, — нагадав міністр.



Лещенко додав, що у таких справах відсутні строки давності.

Нагадаємо, Зеленський сьогодні підписав закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».