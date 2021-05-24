«Земельные» санкции СНБО анонсировал Кабмин - детали

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Санкции СНБО могут наложить на «земельных махинаторов» — Министерство аграрной политики и продовольствия намерено предоставить всю необходимую информацию для применения механизма ограничительных мер. Кроме этого, профильное министерство анонсировало режим специального налогообложения для субъектов, которые воспользовались правом бесплатной приватизации земли.

Об этом 24 мая сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Земля», который открывал президент Владимир Зеленский в Киеве.

По земельным махинаторам, людям, которые, собственно, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, с помощью санкционного механизма СНБО, подготовки всех соответствующих материалов, мы предоставим необходимые данные для того, чтобы… были применены санкции, и чтобы приостановить те процессы несправедливого изъятия и перепродажи земель, — сказал министр.

По словам Лещенко, власть должна дать ответ обществу, почему часть украинцев получила право на приватизацию, а другая — нет.

Мы видим эту философию с помощью режима специального налогообложения в отношении субъектов, которые воспользовались правом бесплатной приватизации. Потому что в обществе должно быть справедливое распределение соответствующего дохода, — сказал он.

По его словам, если гражданин не получил право собственности на землю и не воспользовался бесплатной приватизацией, он должен иметь экономический паспорт с накоплением дохода от земельных, надровых ресурсов. Отдельно Лещенко прокомментировал вопрос возврата земли, которая была приобретена незаконным способом.

Все правоохранительные органы задействованы в этой системе координат… У людей, которые накопили землю энное количество раз, есть правовой способ добровольного отказа от этих земельных участков, — напомнил министр.

Лещенко добавил, что в таких делах отсутствуют сроки давности.

Напомним, Зеленский сегодня подписал закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».