Эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года

https://racurs.ua/n155065-u-uchenyh-iz-uhanya-za-mesyac-do-pandemii-obnarujili-simptomy-covid-19-smi.html

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В Ухане — китайском городе, в котором в конце 2019 года впервые были зафиксированы случаи коронавирусной болезни COVID-19, еще за месяц до начала пандемии были зафиксированы похожие на это заболевание симптомы у трех сотрудников местного Института вирусологии.

Трех ученых из этого заведения в ноябре 2019 года госпитализировали в тяжелом состоянии с симптомами, которые были похожи как на COVID-19, так и на обычное острое респираторное вирусное заболевание. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки, которые ранее не разглашались.

По мнению издания, появление такой информации может добавить веса растущим призывам к более полному расследованию того, мог ли вирус SARS-nCov-2, приводящий к развитию COVID-19, вырваться из лаборатории.

Напомним, ученые из Гарвардского университета (США) на основе анализа спутниковых снимков пришли к выводу, что коронавирус мог распространиться в Китае еще в августе 2019 года.

Источник: The Wall Street Journal