Епідемія коронавірусу розпочалася наприкінці 2019 року

https://racurs.ua/ua/n155065-v-uchenyh-z-uhanya-za-misyac-do-pandemiyi-vyyavyly-symptomy-covid-19-zmi.html

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В Ухані — китайському місті, в якому наприкінці 2019 року вперше були зафіксовані випадки коронавірусної хвороби COVID-19, ще за місяць до початку пандемії були зафіксовані схожі на це захворювання симптоми у трьох співробітників місцевого Інституту вірусології.

Трьох учених з цього закладу у листопаді 2019 року госпіталізували в тяжкому стані із симптомами, які були схожі як на COVID-19, так і на звичайне гостре респіраторне вірусне захворювання. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на дані американської розвідки, які раніше не розголошувалися.

На думку видання, поява такої інформації може додати ваги зростаючим закликам до більш повного розслідування того, чи міг вірус SARS-nCov-2, який призводить до розвитку COVID-19, вирватися з лабораторії.

Нагадаємо, учені з Гарвардського університету (США) на основі аналізу супутникових знімків дійшли висновку, що коронавірус міг поширитися Китаєм ще в серпні 2019 року.

Джерело: The Wall Street Journal