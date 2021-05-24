Запис розмови пілота Ryanair і білоруського диспетчера злили в мережу

https://racurs.ua/ua/n155064-zapys-rozmovy-pilota-ryanair-i-biloruskogo-dyspetchera-zlyly-v-mereju.html

Ракурс

Примусова посадка літака в Мінську, на якому перебував опозиціонер Роман Протасевич, відбулася 23 травня. В інтернеті з’явився фрагмент розмови авіадиспетчера мінського аеропорту з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair.

Про нібито замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту. Запис розмови англійською мовою опублікували в телеграм-каналі Euroradio.

Диспетчер: З метою безпеки ми рекомендуємо вам приземлитися. Пілот: Ми вас зрозуміли, дайте нам хвилину. Звідки надійшло повідомлення про мінування? Де ви виявили цю інформацію? Диспетчер: Служба безпеки аеропорту поінформувала про отримання електронного листа.



Літаку було наказано летіти до аеропорту Мінська, хоча Вільнюський аеропорт був ближче.

Нагадаємо, генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл ОʼЛірі заявив, що примусова посадка рейсу в Білорусі була «піратством, яке спонсорувала держава».