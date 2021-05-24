Український Стоунхендж знайшли археологи на Дніпропетровщині

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Український Стоунхендж — курган епохи енеоліту-бронзи — виявили археологи біля населеного пункту Новоолександрівка в Дніпропетровській області. З початку квітня у селі працює археологічна експедиція.

За час розкопок фахівцям вдалося виявити близько 20 поховань, що відносяться до різних історичних періодів: від епохи бронзи і скіфів до середньовіччя. Найцікавішою знахідкою став курган завширшки 5 м і висотою 7,5 м. Його вік становить близько 5,5 тис. років.

До складу кургану входили могили, а також кам’яні брили. Окрім цього, вчені знайшли глечики. Подібні елементи кераміки зустрічалися серед знахідок Трипільської культури. Археологи припускають, що цей курган створили степові кочові скотарі. Судячи з розмірів пагорба, він був дуже важливим місцем, де могли захоронювати вождів і шаманів.

Кам’яні плити розміщено по колу, вони на метр вкопані в землю та щільно підігнані один до одного. У висоту кожна брила сягає двох метрів.

Фахівці продовжують вивчати знайдені об'єкти, а останки похованих людей будуть відправлені в Німеччину для більш детального дослідження.