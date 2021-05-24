Украинский Стоунхендж нашли археологи на Днепропетровщине

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Украинский Стоунхендж — курган эпохи энеолита-бронзы — обнаружили археологи возле населенного пункта Новоалександровка в Днепропетровской области. С начала апреля в селе работает археологическая экспедиция.

За время раскопок специалистам удалось обнаружить около 20 захоронений, относящихся к разным историческим периодам: от эпохи бронзы и скифов до средневековья. Самой интересной находкой стал курган шириной 5 м и высотой 7,5 м. Его возраст составляет около 5,5 тыс. лет.

В состав кургана входили могилы, а также каменные глыбы. Кроме этого, ученые нашли кувшины. Подобные элементы керамики встречались среди находок Трипильской культуры. Археологи предполагают, что этот курган создали степные кочевые скотоводы. Судя по размерам холма, он был очень важным местом, где могли хоронить вождей и шаманов.

Каменные плиты размещены по кругу кургана, они на метр вкопаны в землю и плотно подогнаны друг к другу. В высоту каждая глыба достигает двух метров.

Специалисты продолжают изучать найденные объекты, а останки захороненных людей будут отправлены в Германию для более детального исследования.