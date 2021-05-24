Закон о земельной децентрализации подписал Зеленский

Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n155062-zakon-o-zemelnoy-decentralizacii-podpisal-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины подписал закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений».

Подписание закона произошло сегодня, 24 мая, во время выступления Зеленского на форуме «Украина 30. Земля».

По словам Зеленского, этот закон в корне изменит землеустройство Украины. В частности, он уберет у «кабинетного чиновника» функцию оформлять право на землю, а также окончательно возвратит общинам право распоряжаться своими землями.

Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут только украинцы, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский сегодня заявил, что за время действия в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения политики и бизнесмены украли землю общей площадью как два временно оккупированные Россией полуостровы Крым.