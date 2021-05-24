Закон про земельну децентралізацію підписав Зеленський

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Володимир Зеленський, скріншот відео
Закон про земельну децентралізацію підписав Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n155062-zakon-pro-zemelnu-decentralizaciu-pidpysav-zelenskyy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».
Підписання закону відбулося сьогодні, 24 травня, під час виступу Зеленського на форумі «Україна 30. Земля».
За словами Зеленського, цей закон докорінно змінить землеустрій України. Зокрема, він прибере у «кабінетного чиновника» функцію оформляти право на землю, а також остаточно поверне громадам право розпоряджатися своїми землями.
Закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці, — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні заявив, що за час дії в Україні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення політики і бізнесмени вкрали землю загальною площею як два тимчасово окуповані Росією півострови Крим.
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