Запись разговора пилота Ryanair и белорусского диспетчера слили в сеть

Запись разговора пилота Ryanair и белорусского диспетчера слили в сетьhttps://racurs.ua/n155064-zapis-razgovora-pilota-ryanair-i-belorusskogo-dispetchera-slili-v-set.htmlРакурс
Принудительная посадка самолета в Минске, на котором находился оппозиционер Роман Протасевич, произошла 23 мая. В интернете появился фрагмент разговора авиадиспетчера минского аэропорта с экипажем рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair.
О заминировании самолета сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности минского аэропорта. Запись разговора на английском языке опубликовали в телеграмм-канале Euroradio.
Диспетчер: В целях безопасности рекомендуем вам приземлиться.
Пилот: Мы поняли вас, дайте нам минуту. Откуда поступило сообщение о минировании? Где вы обнаружили эту информацию?
Диспетчер: Служба безопасности аэропорта проинформировала о получении e-mail.
Самолету было приказано лететь в аэропорт Минска, хотя Вильнюсский аэропорт был горазде ближе.
Напомним, генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл ОʼЛири заявил, что принудительная посадка рейса в Минске была «пиратством, которое проспонсировало государство».