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Ракурс
Запись разговора пилота Ryanair и белорусского диспетчера слили в сеть

Запись разговора пилота Ryanair и белорусского диспетчера слили в сеть

24 мая 2021, 13:20
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Принудительная посадка самолета в Минске, на котором находился оппозиционер Роман Протасевич, произошла 23 мая. В интернете появился фрагмент разговора авиадиспетчера минского аэропорта с экипажем рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair.

О заминировании самолета сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности минского аэропорта. Запись разговора на английском языке опубликовали в телеграмм-канале Euroradio.

Диспетчер: В целях безопасности рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Мы поняли вас, дайте нам минуту. Откуда поступило сообщение о минировании? Где вы обнаружили эту информацию?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта проинформировала о получении e-mail.


Самолету было приказано лететь в аэропорт Минска, хотя Вильнюсский аэропорт был горазде ближе.

Напомним, генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл ОʼЛири заявил, что принудительная посадка рейса в Минске была «пиратством, которое проспонсировало государство».

Источник: Ракурс


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