Запись разговора пилота Ryanair и белорусского диспетчера слили в сеть

https://racurs.ua/n155064-zapis-razgovora-pilota-ryanair-i-belorusskogo-dispetchera-slili-v-set.html

Ракурс

Принудительная посадка самолета в Минске, на котором находился оппозиционер Роман Протасевич, произошла 23 мая. В интернете появился фрагмент разговора авиадиспетчера минского аэропорта с экипажем рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair.

О заминировании самолета сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности минского аэропорта. Запись разговора на английском языке опубликовали в телеграмм-канале Euroradio.

Диспетчер: В целях безопасности рекомендуем вам приземлиться. Пилот: Мы поняли вас, дайте нам минуту. Откуда поступило сообщение о минировании? Где вы обнаружили эту информацию? Диспетчер: Служба безопасности аэропорта проинформировала о получении e-mail.



Самолету было приказано лететь в аэропорт Минска, хотя Вильнюсский аэропорт был горазде ближе.

Напомним, генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл ОʼЛири заявил, что принудительная посадка рейса в Минске была «пиратством, которое проспонсировало государство».