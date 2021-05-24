У Зеленського РФ назвали організатором захоплення літака Ryanair

Літак Ryanair з білоруським опозиціонером посадили в Мінську 23 травня 2021 року, фото: Василь Садовий

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Інцидент з літаком Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс, з якого вчора, 23 травня, у Мінську, після отримання повідомлення про нібито «замінування», зняли засновника відомого Telegram-каналу каналу Nexta опозиціонера Романа Протасевича, в Офісі президента України розцінюють як прояв міжнародного тероризму.

Радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк повідомив про це в коментарі агентству «Укрінформ».

Повітряний інцидент у Білорусі з рейсом Афіни-Вільнюс — це, безсумнівно, прямий появ міжнародного тероризму. І трактуватися даний інцидент має однозначно, — наголошує Подоляк.

За словами Подоляка, примушування пасажирського літака до посадки в Мінську за сфальсифікованим приводом і під конвоєм військової авіації є безумовним і демонстративним викликом сучасному світу.

Подоляк наголошує, що такий «фантастичний за цинізмом і витонченістю акт» вимагає обов’язкової жорсткої юридичної оцінки.

Мінімально це може бути «заборона на небо», ізоляція країни від прямих комунікацій з цивілізованим світом. Оптимально — прямі персональні санкції щодо авторів даного єзуїтського сценарію. Ключове адже тут те, що подібні дії явно руйнують загальноприйняті правила поведінки та створюють смертоносні прецеденти, — наголосив він.

Водночас він зазначив, що засобів впливу на офіційний Мінськ не так багато.

На думку Подоляка, самопроголошений президент Білорусі та сама країна загалом остаточно перейшли у розряд «максимальної токсичності та нерукопожатності» і єдиним шляхом для Лукашенка є «остаточно розчинити свою країну в РФ».

Виходячи з підсумкової ціни події, безсумнівно, що головним організатором і вигодонабувачем примусової посадки є РФ, — переконаний Подоляк.



Нагадаємо, у Ryanair Лукашенка назвали «повітряним піратом».

Джерело: «Укрінформ».