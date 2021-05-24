Скільки людей стали мільярдерами, виробляючи вакцини від COVID-19

https://racurs.ua/ua/n155069-skilky-ludey-staly-milyarderamy-vyroblyauchy-vakcyny-vid-covid-19.html

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Скільки людей стали мільярдерами, виробляючи вакцини від коронавірусу, повідомила благодійна організація Oxfam, посилаючись на дані міжнародної коаліції People’s Vaccine Alliance.

Щонайменше дев’ятеро осіб стали мільярдерами з початку пандемії COVID-19 за рахунок прибутку, отриманого від виробництва вакцин від коронавірусу, пише «Голос Америки» з посиланням на CNN.

Найбільше заробили очільник компанії Moderna Стефан Бансель, статки якого оцінюються у 4,3 млрд дол. і співзасновник компанії BioNTech Угур Шахін (4 млрд дол.). До списку нових мільярдерів також потрапили інвестори, голови ради директорів, віце-президенти і співзасновники китайської компанії CanSino Biologics, компанії Moderna і компанії ROVI, яка виробляє упаковку для вакцин.

За даними CNN, сукупного доходу усіх дев’ятьох мільярдерів — 19,3 млрд дол. — вистачило б для того, щоб вакцинувати близько 780 млрд осіб у країнах з низькими доходами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 120 тис. доз вакцини Pfizer привезли 18 травня в Україну. Це перша партія із 470 тис. раніше законтрактованих доз. Щеплення нею розпочнуть після того, як надійдуть усі партії, оскільки саме в останній буде розчин для вакцини.

Джерело: «Голос Америки»