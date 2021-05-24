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Ракурс
Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозує появу нового смертоносного вірусу

Новий смертоносний вірус прогнозують у ВООЗ

24 тра 2021, 15:20
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У Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що світ не востаннє зіткнувся із загрозою пандемії і прогнозують появу нового смертоносного вірусу.

Про це під час брифінгу в межах 74-й Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, яка відбувається у Женеві, заявив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Згідно з еволюційними оцінками, з’явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус, — заявив Гебрейесус.

Також Гебрейесус закликав вакцинувати від коронавірусної хвороби COVID-19 10% населення Землі до вересня і 30% - до кінця року.


Наразі кількість зареєстрованих у світі випадків COVID-19 вже перевищила 167 млн, померли понад 3,4 млн хворих.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, ще за місяць до початку епідемії коронавірусу, із симптомами COVID-19 госпіталізували трьох співробітників розташованого в китайському місті Ухані Інституту вірусології.

Джерело: Ракурс


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