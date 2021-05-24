Новий смертоносний вірус прогнозують у ВООЗ

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Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозує появу нового смертоносного вірусу
Новий смертоносний вірус прогнозують у ВООЗhttps://racurs.ua/ua/n155072-novyy-smertonosnyy-virus-prognozuut-u-vooz.htmlРакурс
У Всесвітній організації з охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що світ не востаннє зіткнувся із загрозою пандемії і прогнозують появу нового смертоносного вірусу.
Про це під час брифінгу в межах 74-й Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, яка відбувається у Женеві, заявив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Згідно з еволюційними оцінками, з’явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус, — заявив Гебрейесус.
Також Гебрейесус закликав вакцинувати від коронавірусної хвороби COVID-19 10% населення Землі до вересня і 30% - до кінця року.
Наразі кількість зареєстрованих у світі випадків COVID-19 вже перевищила 167 млн, померли понад 3,4 млн хворих.
Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, ще за місяць до початку епідемії коронавірусу, із симптомами COVID-19 госпіталізували трьох співробітників розташованого в китайському місті Ухані Інституту вірусології.
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