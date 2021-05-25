Джо Байден. Фото: AP

https://racurs.ua/n155094-bayden-prigrozil-lukashenko-nakazaniem.html

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Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (США), решительно осудил вынужденную посадку международного самолета в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича.

Он отметил, что подобные действия властей Беларуси являются отрицанием международных норм. Об этом пишет пресс-служба Белого дома

Американский лидер считает, что режим Александра Лукашенко должен освободить сотни политических заключенных, которые несправедливо удерживаются в Беларуси, в том числе и Романа Протасевича.

Я присоединяюсь ко многим призывам провести международное расследование для выяснения всех обстоятельств дела, — отметил Джо Байден.



Президент США поддержал идею Европейского Союза (ЕС) о введении целенаправленных экономических санкций против властей Беларуси, и попросил свою команду разработать варианты наказания виновных в захвате самолета с Романом Протасевичем.

Напомним, ранее мы сообщали, что Роман Протасевич, один с «рупоров» белорусской оппозиции и основатель известного оппозиционного канала в Telegram NEXTA, был задержан властями Беларуси после срочной посадки самолета, в котором он летел из Афин в Вильнюс. Самолет посадили из-за якобы минирования.