Представьте, что мы угнали самолет РФ - соцсети об аресте Протасевича

https://racurs.ua/n155075-predstavte-chto-my-ugnali-samolet-rf-socseti-ob-areste-protasevicha.html

Ракурс

Александр Лукашенко с помощью истребителей МиГ-29, угроз и фейкового сообщения о минировании около 15.00 23 мая посадил в Минске пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, на борту которого находился 26-летний оппозиционный журналист Роман Протасевич.

«Ракурс» собрал реакцию украинского сегмента соцсетей и иностранцев на этот «акт воздушного пиратства».

Роман Протасевич — соучредитель оппозиционного белорусского канала NEXTA, который освещал акции протеста против самопровозглашенного президента Беларуси. Во время задержания журналист заявил, что его в Минске ждет смертная казнь. На момент ареста Протасевич работал в команде Телеграм-канала «Беларусь головного мозга».

Ранее Беларусь объявила его в международный розыск, как и основателя NEXTA Степана Путила. Их обвиняют в организации массовых беспорядков и «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», а также в разжигании социальной розни.

В то же время в Ryanair действия Лукашенко осудили и назвали инцидент актом «пиратства», который спонсировало государство. Вместе с тем, читатели в Великобритании и других странах Европы скептически оценивают возможность жесткого адекватного ответа со стороны Брюсселя и Лондона.