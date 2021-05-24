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Ракурс
Представьте, что мы угнали самолет РФ - соцсети об аресте Протасевича

Представьте, что мы угнали самолет РФ — соцсети об аресте Протасевича

24 мая 2021, 15:48
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Александр Лукашенко с помощью истребителей МиГ-29, угроз и фейкового сообщения о минировании около 15.00 23 мая посадил в Минске пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, на борту которого находился 26-летний оппозиционный журналист Роман Протасевич.

«Ракурс» собрал реакцию украинского сегмента соцсетей и иностранцев на этот «акт воздушного пиратства».

Роман Протасевич — соучредитель оппозиционного белорусского канала NEXTA, который освещал акции протеста против самопровозглашенного президента Беларуси. Во время задержания журналист заявил, что его в Минске ждет смертная казнь. На момент ареста Протасевич работал в команде Телеграм-канала «Беларусь головного мозга».

Ранее Беларусь объявила его в международный розыск, как и основателя NEXTA Степана Путила. Их обвиняют в организации массовых беспорядков и «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок», а также в разжигании социальной розни.

В то же время в Ryanair действия Лукашенко осудили и назвали инцидент актом «пиратства», который спонсировало государство. Вместе с тем, читатели в Великобритании и других странах Европы скептически оценивают возможность жесткого адекватного ответа со стороны Брюсселя и Лондона.

Запад «осудит» этот акт, а потом абсолютно ничего не сделает, — иронизируют одни.

Когда страна готова сбить самолет с пассажирами, чтобы остановить лишь одного человека, — мировые правительства должны высказаться. А пойдут ли они на это? Шансов мало — США слишком слабы при Байдене, Россия и Китай активно поддерживают подобные действия. ЕС слишком занят (следя за тем, чтобы Великобритания не получала квоту на вылов рыбы), чтобы беспокоиться о таких мелких инцидентах — кто остается?, — жалуются британцы, у которых сейчас идет спор с французами из-за квот на вылов рыбы в Ла-Манше.

Чего нам ожидать от этих деспотов, когда мы позволили мягкой политике превратить нас и наши вооруженные силы в шутку, — заключают европейские читатели.

Никакие серьезные действия не будут приняты, правительства Великобритании и ЕС находятся под контролем Путина. Быть гражданином ЕС не гарантирует никакой защиты, поскольку Путин и его собаки контролируют все правительства Евросоюза, — жалуются пользователи соцсетей.

Представьте, что мы похитили российский самолет и приказали ему приземлиться в Лондоне, — прогнозируют развитие событий читатели.

Все решительно будут осуждать это и больше ничего не будет. Мы точно не будем противостоять России, — констатируют пользователи соцсетей.


Источник: Ракурс


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