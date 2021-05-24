Уявіть, якби ми викрали російський літак — соцмережі обурені арештом Протасевича

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Ракурс

Олександр Лукашенко за допомогою винищувачів МіГ-29, погроз та фейкового повідомлення про мінування близько 15.00 23 травня посадив у Мінську пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс із Афін до Вільнюса, на борту котрого перебував 26-річний опозиційний журналіст Роман Протасевич.

«Ракурс» зібрав реакцію українського сегменту соцмереж та іноземців на цей «акт повітряного піратства».

Роман Протасевич — співзасновник опозиційного білоруського каналу NEXTA, який висвітлював акції протесту проти самопроголошеного президента Білорусі. Під час затримання журналіст заявив, що на нього у Мінську чекає смертна кара. На момент арешту Протасевич працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Раніше Білорусь оголосила його в міжнародний розшук, як і засновника NEXTA Степана Путила. Їх звинувачують в організації масових заворушень та «групових діях, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.

Водночас у Ryanair дії Лукашенка засудили й назвали інцидент актом «піратства», яке спонсорувала держава. Разом з тим, читачі у Британії та інших країнах Європи скептично оцінюють можливість жорсткої адекватної відповіді з боку Брюсселя та Лондона.

Захід «засудить» цей акт, а потім абсолютно нічого не зробить, — іронізують одні.

Коли країна готова збити літак з пасажирами, щоб зупинити світоглядну позицію лише однієї людини, — урядам час висловитися. А чи підуть вони на це? Шансів мало — США занадто слабкі при Байдені, Росія і Китай активно підтримують подібні дії. ЄС надто зайнятий, (стежачи за тим, щоб Велика Британія не отримувала квоту на вилов риби), щоб турбуватися про такі дрібні інциденти — хто залишається?, — скаржаться британці, у яких нині триває суперечка з французами за риболовлю у Ла-Манші.

Чого нам очікувати від цих деспотів, коли ми дозволили м’якій політиці перетворити нас і наші збройні сили в жарт, — підсумовують європейські читачі.