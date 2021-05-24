Уявіть, якби ми викрали літак РФ — соцмережі про арешт Протасевича (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n155075-uyavit-yakby-my-vykraly-litak-rf-socmereji-pro-aresht-protasevycha-foto.htmlРакурс
Олександр Лукашенко за допомогою винищувачів МіГ-29, погроз та фейкового повідомлення про мінування близько 15.00 23 травня посадив у Мінську пасажирський літак авіакомпанії Ryanair, який виконував рейс із Афін до Вільнюса, на борту котрого перебував 26-річний опозиційний журналіст Роман Протасевич.
«Ракурс» зібрав реакцію українського сегменту соцмереж та іноземців на цей «акт повітряного піратства».
Роман Протасевич — співзасновник опозиційного білоруського каналу NEXTA, який висвітлював акції протесту проти самопроголошеного президента Білорусі. Під час затримання журналіст заявив, що на нього у Мінську чекає смертна кара. На момент арешту Протасевич працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».
Раніше Білорусь оголосила його в міжнародний розшук, як і засновника NEXTA Степана Путила. Їх звинувачують в організації масових заворушень та «групових діях, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.
Водночас у Ryanair дії Лукашенка засудили й назвали інцидент актом «піратства», яке спонсорувала держава. Разом з тим, читачі у Британії та інших країнах Європи скептично оцінюють можливість жорсткої адекватної відповіді з боку Брюсселя та Лондона.
Захід «засудить» цей акт, а потім абсолютно нічого не зробить, — іронізують одні.
Коли країна готова збити літак з пасажирами, щоб зупинити світоглядну позицію лише однієї людини, — урядам час висловитися. А чи підуть вони на це? Шансів мало — США занадто слабкі при Байдені, Росія і Китай активно підтримують подібні дії. ЄС надто зайнятий, (стежачи за тим, щоб Велика Британія не отримувала квоту на вилов риби), щоб турбуватися про такі дрібні інциденти — хто залишається?, — скаржаться британці, у яких нині триває суперечка з французами за риболовлю у Ла-Манші.
Чого нам очікувати від цих деспотів, коли ми дозволили м’якій політиці перетворити нас і наші збройні сили в жарт, — підсумовують європейські читачі.
Жодних серйозних дій не буде вжито, уряди Великої Британії і ЄС перебувають під контролем Путіна. Бути громадянином ЄС не гарантує жодного захисту, оскільки Путін і його пси контролюють всі уряди Євросоюзу, — скаржаться користувачі соцмереж.
Уявіть, що ми викрали російський літак і наказали йому приземлитися у Лондоні, — прогнозують розвиток подій читачі.
Всі рішуче засуджуватимуть це і більше нічого не буде. Ми точно не протистоятимемо Росії, — вказують користувачі соцмереж.