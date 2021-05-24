У Білорусі «замінували» ще один європейський літак

У Білорусі «замінували» літак Lufthansa, фото: TJDarmstadt

https://racurs.ua/ua/n155074-u-bilorusi-zaminuvaly-sche-odyn-ievropeyskyy-litak-zmi.html

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Літак авіакомпанії Lufthansa рейсу LH1487, який мав летіти маршрутом Мінськ-Франкфурт, «замінували» в Білорусі, який мав вилетіти в сьогодні, 24 травня, о 14.20.

В результаті посадка на цей рейс була призупинена. Про це повідомляє прес-служба Національного аеропорту Мінська.

На нашу електронну пошту надійшло повідомлення від невстановлених осіб про намір вчинити терористичний акт стосовно рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa за маршрутом Мінськ — Франкфурт, — йдеться в повідомленні.

Наразі на терміналі вильоту аеропорту немає інформації про Lufthansa на терміналі вильоту, зазначає агентство БЕЛСАТ.

Раніше пасажири цього рейсу повідомили журналістам, що їх висадили з літака для повторної перевірки речей.

Це вже другий випадок із «замінуванням» літака європейської авіакомпанії в Білорусі за останні дні. Вчора, 23 травня, у Білорусі екстрено посадили літак авіакомпанії Ryanair, який через повітряний простір країни виконував рейс Афіни-Вільнюс.

Після приземлення в аеропорту Мінська з літака зняли відомого білоруського опозиціонера Романа Протасевича, якому загрожує до 15 років ув’язнення за звинуваченням в організації масових заворушень.

Причиною приземлення літака Ryanair було нібито отримання електронною поштою повідомлення про бомбу на його борту.

Джерело: БЕЛСАТ