Труп чоловіка в статуї динозавра знайшли в Іспанії

https://racurs.ua/ua/n155073-trup-cholovika-v-statuyi-dynozavra-znayshly-v-ispaniyi.html

Ракурс

Всередині статуї динозавра в Іспанії знайшли страшну знахідку — там виявили труп напередодні зниклого 39-річного чоловіка.

Наразі цей інцидент розслідує іспанська поліція. Тіло виявили батько і його син, які відчули запах біля фігури динозавра з пап'є-маше у передмісті Барселони, пише BBC.

Три пожежні команди були викликані на місце події. Пожежники розрізали ногу динозавра, щоб витягнути мертвого чоловіка.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік намагався дістати мобільний телефон, який впустив усередину статуї, та впав у декоративну фігуру. Наразі поліція не підтвердила цю версію та очікує результатів розтину тіла.

Відомо, що статую використовували для реклами старого кінотеатру. Після інциденту її прибрали з площі.

Джерело: BBC