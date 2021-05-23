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Ракурс
Падіння фунікулера в Італії. Фото: AP

Фунікулер зірвався з вершини гори в Італії — фото трагедії

23 тра 2021, 18:05
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Фунікулер впав в Італії — трагедія сталася на півночі країни, у П'ємонті.

Через аварію загинули дванадцятеро людей, ще двоє отримали травми та доставлені до лікарні. Серед постраждалих є діти. Про це повідомляє Assosiated Press.

Падіння фунікулера в Італії. Фото: APКанатна дорога веде на вершину гори Моттароне висотою майже 1,5 тис. метрів із краєвидами на озеро Маджоре. Обвал кабіни стався за 100 метрів до вершини гори. Поки невідомо, скільки людей перебувало у фунікулері, оскільки падіння відбулося в лісистій місцевості, що ускладнює пошукову операцію.

Падіння фунікулера в Італії. Фото: APВлада Італії заявила, що вагон впав на землю в тому місці, де канати підіймача перебували особливо високо над землею. Причини аварії на підйомнику поки не встановлені.

Падіння фунікулера в Італії. Фото: APЗазначається, що канатна дорога була побудована ще в 1970-х роках, а реставрація була проведена у 2016 році, і тільки нещодавно знову запрацювала після коронавірусного простою.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Хмельницькій області впала повітряна куля — внаслідок інциденту одна людина загинула й ще п’ятеро травмувалися. Трагедія сталася 22 травня близько 20.45 біля села Кульчіївці Кам’янець-Подільського району.

Джерело: Assosiated Press

Джерело: Ракурс


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