Падіння фунікулера в Італії. Фото: AP

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Ракурс

Фунікулер впав в Італії — трагедія сталася на півночі країни, у П'ємонті.

Через аварію загинули дванадцятеро людей, ще двоє отримали травми та доставлені до лікарні. Серед постраждалих є діти. Про це повідомляє Assosiated Press.



Канатна дорога веде на вершину гори Моттароне висотою майже 1,5 тис. метрів із краєвидами на озеро Маджоре. Обвал кабіни стався за 100 метрів до вершини гори. Поки невідомо, скільки людей перебувало у фунікулері, оскільки падіння відбулося в лісистій місцевості, що ускладнює пошукову операцію.

Влада Італії заявила, що вагон впав на землю в тому місці, де канати підіймача перебували особливо високо над землею. Причини аварії на підйомнику поки не встановлені.

Зазначається, що канатна дорога була побудована ще в 1970-х роках, а реставрація була проведена у 2016 році, і тільки нещодавно знову запрацювала після коронавірусного простою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Хмельницькій області впала повітряна куля — внаслідок інциденту одна людина загинула й ще п’ятеро травмувалися. Трагедія сталася 22 травня близько 20.45 біля села Кульчіївці Кам’янець-Подільського району.

Джерело: Assosiated Press