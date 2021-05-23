Марафонець із Китаю описав години до порятунку

Спортсмен. Фото: Глагол

https://racurs.ua/ua/n155037-marafonec-iz-kytau-opysav-godyny-do-poryatunku.html

Ракурс

У Китаї спортсмени загинули через негоду. Під час ультрамарафону з бігу, який проводився в північно-західній частині Китаю, загинула 21 людина.

У марафоні брали участь 172 бігуни, вісім із них потрапили до лікарні з переохолодженням. Про це повідомляє CNN.

Марафон стартував у суботу вранці під час сонячних погодних умов, а вже до середини дня погода колосально змінилася — у горах випав крижаний дощ, на людей посипався град, піднявся сильний вітер. На старті марафону більшість учасників були одягнені в тонкі шорти та футболки. Коли температура повітря різко впала, бігуни почали повідомляти про переохолодження, деякі учасники забігу пропали безвісти.

На пошуки спортсменів вирушили 1,2 тис. рятувальників. Пошукові роботи тривали навіть після настання темряви. Більш як 50 бігунів за вказівкою рятувальників знайшли укриття в хатині, де чекали допомоги близько години.

Учасник ультрамарафону Сяотан Чжан розповів, що ще перед початком змагань було досить вітряно — у багатьох учасників зривало головні убори поривами вітру. Спортсмен поділився, що під час забігу впав щонайменше десять разів через стихію. Згодом він зрозумів, що більше не може піднятися, загорнувся в ізоляційну ковдру, яка мусила бути із собою в кожного учасника марафону, і знепритомнів.

Через кілька годин чоловіка знайшов пастух. Він перетягнув спортсмена в укриття, де вже перебували кілька інших учасників марафону, зняв із нього мокрий одяг і розвів поряд багаття. Чжан прийшов до тями тільки через годину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що під час ультрамарафоні у провінції Ганьсу на північному заході Китаю загинула 21 людина через екстремально погану погоду. Трагедія сталася в суботу, 22 травня, під час гірського забігу на дистанцію 100 км.



Джерело: CNN