Выживший марафонец из Китая описал часы до спасения

Марафонец. Фото: Глагол

https://racurs.ua/n155037-vyjivshiy-marafonec-iz-kitaya-opisal-chasy-do-spaseniya.html

Ракурс

В Китае спортсмены погибли из-за резко сменившихся погодных условий. Во время ультрамарафона по бегу, который проводился в северо-западной части Китая, погиб 21 человек.

В марафоне принимали участие 172 бегуна, восемь из них попали в больницу с переохлаждением. Об этом сообщает CNN.

Марафон стартовал в субботу утром при солнечной погоде, а уже к середине дня условия колоссально изменились — в горах выпал ледяной дождь, на людей обрушился град, поднялся сильный ветер. На старте марафона большинство участников были одеты в тонкие шорты и футболки. Когда температура воздуха резко снизилась, бегуны начали сообщать о переохлаждении, некоторые участники забега пропали без вести.

На поиски спортсменов отправились 1,2 тыс. человек. Поисковые работы продолжились даже после наступления темноты. Около 50 бегунов по указанию спасателей нашли укрытие в хижине, где ждали помощи около часа.

Выживший участник ультрамарафона Сяотао Чжан рассказал, что еще перед началом состязаний было довольно ветрено — у многих участников срывало головные уборы порывами ветра. Спортсмен поделился, что во время забега упал как минимум десять раз из-за бушующей стихии. В какой-то момент он понял, что больше не может подняться, завернулся в изоляционное одеяло, которое должно было быть с собой у каждого участника марафона, и потерял сознание.

Спустя несколько часов мужчину обнаружил пастух. Он перетащил спортсмена в укрытие, где уже находились несколько других участников марафона, снял с него мокрую одежду и развел рядом костер. Чжан пришел в себя только через час.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время ультрамарафона в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погиб 21 человек из-за экстремально плохой погоды. Трагедия произошла в субботу, 22 мая, во время горного забега на дистанцию 100 км.



Источник: СNN