Падение фуникулера в Италии. Фото: AP

https://racurs.ua/n155038-funikuler-ruhnul-s-vershiny-gory-v-italii-foto-tragedii.html

Ракурс

Фуникулер рухнул в Италии — трагедия произошла на севере страны, в Пьемонте.

Из-за аварии погибли двенадцать человек, еще двое получили травмы и доставлены в больницу. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает Assosiated Press.





Канатная дорога ведет на вершину горы Моттароне высотой почти 1,5 тыс. метров с видом на озеро Маджоре. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы. Пока неизвестно, сколько людей находилось в фуникулере, поскольку падение произошло в лесистой местности, что затрудняет поисковую операцию.

Власти Италии заявили, что вагон рухнул на землю в том месте, где канаты подъемника находились особенно высоко над землей. Причины аварии на подъемнике пока не установлены.





Отмечается, что канатная дорога была построена еще в 1970-х годах, а реставрация была произведена в 2016 году, и только недавно вновь заработала после коронавирусного простоя.



Напомним, ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области упал воздушный шар — в результате инцидента один человек погиб и еще пятеро травмировались. Трагедия произошла 22 мая около 20.45 возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района.



Источник: Assosiated Press