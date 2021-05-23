Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Падение фуникулера в Италии. Фото: AP

Фуникулер рухнул с вершины горы в Италии — фото трагедии

23 мая 2021, 18:05
999

Фуникулер рухнул в Италии — трагедия произошла на севере страны, в Пьемонте.

Из-за аварии погибли двенадцать человек, еще двое получили травмы и доставлены в больницу. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает Assosiated Press.

Падение фуникулера в Италии. Фото: AP

Канатная дорога ведет на вершину горы Моттароне высотой почти 1,5 тыс. метров с видом на озеро Маджоре. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы. Пока неизвестно, сколько людей находилось в фуникулере, поскольку падение произошло в лесистой местности, что затрудняет поисковую операцию.

Падение фуникулера в Италии. Фото: AP

Власти Италии заявили, что вагон рухнул на землю в том месте, где канаты подъемника находились особенно высоко над землей. Причины аварии на подъемнике пока не установлены.

Падение фуникулера в Италии. Фото: AP


Отмечается, что канатная дорога была построена еще в 1970-х годах, а реставрация была произведена в 2016 году, и только недавно вновь заработала после коронавирусного простоя.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области упал воздушный шар — в результате инцидента один человек погиб и еще пятеро травмировались. Трагедия произошла 22 мая около 20.45 возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района.


Источник: Assosiated Press

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров