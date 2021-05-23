Фуникулер рухнул с вершины горы в Италии — фото трагедииhttps://racurs.ua/n155038-funikuler-ruhnul-s-vershiny-gory-v-italii-foto-tragedii.htmlРакурс
Фуникулер рухнул в Италии — трагедия произошла на севере страны, в Пьемонте.
Из-за аварии погибли двенадцать человек, еще двое получили травмы и доставлены в больницу. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает Assosiated Press.
Канатная дорога ведет на вершину горы Моттароне высотой почти 1,5 тыс. метров с видом на озеро Маджоре. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы. Пока неизвестно, сколько людей находилось в фуникулере, поскольку падение произошло в лесистой местности, что затрудняет поисковую операцию.
Власти Италии заявили, что вагон рухнул на землю в том месте, где канаты подъемника находились особенно высоко над землей. Причины аварии на подъемнике пока
не установлены.
Отмечается, что канатная дорога была построена еще в 1970-х годах, а реставрация была произведена в 2016 году, и только недавно вновь заработала после коронавирусного
простоя.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области упал воздушный шар — в результате инцидента один человек погиб и еще пятеро травмировались. Трагедия произошла 22 мая около 20.45 возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района.
Источник: Assosiated Press