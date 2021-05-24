Труп мужчины в статуи динозавра нашли в Испании

https://racurs.ua/n155073-trup-mujchiny-v-statui-dinozavra-nashli-v-ispanii.html

Ракурс

Внутри статуи динозавра в Испании нашли страшную находку — там обнаружили труп накануне пропавшего 39-летнего мужчины.

Сейчас этот инцидент расследует испанская полиция. Тело обнаружили отец и его сын, которые почувствовали запах возле фигуры динозавра из папье-маше в пригороде Барселоны, пишет BBC.

Три пожарные команды были вызваны на место происшествия. Пожарные разрезали ногу динозавра, чтобы извлечь мертвого мужчину.

Местные СМИ сообщают, что мужчина пытался достать мобильный телефон, который впустил внутрь статуи, и упал в декоративную фигуру. Полиция пока не подтвердила эту версию и ожидает результатов вскрытия тела.

Известно, что статую использовали для рекламы старого кинотеатра. После инцидента ее убрали с площади.

Источник: BBC