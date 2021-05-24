В Беларуси «заминировали» самолет Lufthansa, фото: TJDarmstadt

https://racurs.ua/n155074-v-belarusi-zaminirovali-esche-odin-evropeyskiy-samolet-smi.html

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Самолет авиакомпании Lufthansa рейса LH1487, который должен был лететь маршруту Минск-Франкфурт, «заминировали» в Беларуси, должен был вылететь в сегодня, 24 мая, в 14.20.

В результате посадка на этот рейс была приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба Национального аэропорта Минск.

На нашу электронную почту поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт, — говорится в сообщении.

В настоящее время на терминале вылета аэропорта нет информации о Lufthansa на терминале вылета, отмечает агентство БЕЛСАТ.

Ранее пассажиры этого рейса сообщили журналистам, что их высадили из самолета для повторной проверки вещей.

Это уже второй случай с «заминированием» самолета европейской авиакомпании в Беларуси за последние дни. Вчера, 23 мая, в Беларуси экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, который через воздушное пространство страны выполнял рейс Афины-Вильнюс.

После приземления в аэропорту Минска с самолета сняли известного белорусского оппозиционера Романа Протасевича, которому грозит до 15 лет заключения по обвинению в организации массовых беспорядков.

Причиной приземления самолета Ryanair было якобы получение по электронной почте сообщения о бомбе на борту.