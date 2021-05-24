День Государственной службы специальной связи празднуют 25 мая. Фото: itc.ua

https://racurs.ua/n155093-25-maya-otmechaut-den-gosudarstvennoy-slujby-specialnoy-svyazi.html

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25 мая профессиональный праздник отмечают работники Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Праздник довольно новый, поскольку 14 мая Кабинет министров согласовал указ президента об его установлении. Предложенная дата обосновывается тем, что в этот день в 2006 году правительство своим постановлением предусмотрело образования администрации госспецсвязи на базе Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации Службы безопасности Украины, который был ликвидирован.

25 мая православная церковь чтит память святителя Епифания Кипрского. В народе этот праздник называли Епифанов день.

Народные приметы на 25 мая:

На востоке небо красное — к сухому лету.

На рябине много цвета — к хорошему урожаю льна.

Приносить белую кувшинку в дом нежелательно — может погибнуть весь домашний скот.

В мире 25 мая отмечают День пропавших без вести детей, Всемирный день щитовидной железы, День освобождения в Ливане, День первого крика свободы в Боливии и День полотенца.

25 мая в истории:

996 год — в Киеве освятили первую на Руси каменную Десятинную церковь.

1709 год — по приказу российского императора Петра I разрушена Запорожская (Чертомлицкая) Сечь.

1810 год — в Буэнос-Айресе произошла майская революция, с которой начался процесс образования государства Аргентина.

1926 год — убили Симона Петлюру.

2001 год — в Сан-Франциско появился новый вид топлива для автомобилей — фруктовый бензин.

2014 год — в Украине избрали президентом Украины Петра Порошенко.

Напомним, 24 мая в Украине отмечали День славянской письменности и культуры. Этот праздник появился благодаря указу президента Украины от 17 сентября 2004 года № 1096/2004.